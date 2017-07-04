По старой памяти: почему США позволяют себе наносить удары по мирным жителям Сирии

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В результате авиаудара ВВС международной коалиции в провинции Хасака (северо-восток Сирии — прим. ред.) погибли девять мирных жителей, сообщило сирийское информационное агентство SANA. В настоящее время все мировое сообщество может наблюдать наплевательское отношение Вашингтона к мирному населению страны, в которой идет война, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Сирийские журналисты сообщают, что мощный авиационный удар был нанесен по городу Кашкаш Аз-Зиянат. Погибли не менее девяти человек, причинен значительный материальный ущерб, подчеркнули в SANA.

В свою очередь российский военный аналитик Андрей Кошкин отметил, что после окончания холодной войны, когда вместе с СССР прекратил свое существование и двухполюсный мир, американские власти «объявили себя центром силы и заявили о своем праве делать все что угодно».

«Вашингтон мог развязывать любые войны, бомбить мирные города, стирать с лица землю маленькие населенные пункты в Афганистане и при этом, ни перед кем не отчитываться. Именно с начала 90-х они продолжают весь себя так разнузданно. Просто раньше этого никто не замечал и все считали, что так оно и должно быть. Информационный потенциал мирового контента находился в руках Вашингтона, а западные государства — Великобритания, Германия и Франция подпевали ему. Вот у Белого Дома и сложилось впечатление безнаказанности, а во всем мире сложилось впечатление, что США — это страна, которая несет в себя потенциал защиты прав человека и соблюдения всех международных норм. Поэтому и сейчас они позволяют себе такое», — поясняет ситуацию эксперт.

Правительственное информационное агентство САР также заявило, что за минувшую неделю в результате трех массированных авиаударов пострадали в общей сложности более 90 человек.

«Для США — это так называемые сопутствующие потери. Для Вашингтона это нормально — не реагировать на гибель мирных жителей во время своих авиаударов, он даже не приносит извинения. К сожалению, подобная практика еще сохранилась. Тем не менее, Россия, на различных международных площадках (Совет безопасности ООН, встречи в Астане), где присутствуют представители США, пытается сбалансировать ситуацию и усадить за стол переговоров, как оппозицию, так и официальный Дамаск для прекращения беспредела со стороны коалиции. Но видимо, Вашингтон не желает отказываться от своей политики из-за желания произвести некий передел сфер влияния в Сирии, и усилить свою составляющую путем насильственных действий. Вот это вызывает возмущение», — продолжает Кошкин.

По мнению собеседника ФАН, геополитическая конфигурация сегодня меняется, и в Соединенных Штатах это понимают. Тем не менее, все равно продолжают проверять и провоцировать Россию в Сирии. Стоит отметить, что мониторинговые группы в САР фиксируют совершенно другие показатели убитых гражданских американскими авиаударами, нежели чем об этом сообщают США. На самом деле количество погибших гораздо выше.

«Это определенная степень работы СМИ, их взаимодействие с военными Пентагона. Все прекрасно понимают, что первое сообщение, которое облетит весь мир — будет более ярким и запоминающимся. Следовательно, Вашингтон изначально дает заниженные цифры по потерям среди гражданских. А следующая за официальным заявлением США информация, пусть даже она противоречит информации Белого Дома и показывает реальные цифры, будет теряться в информационном потоке и никто не будет обращать на нее влияние. Таким образом, даже технологически и путем информационного давления США получают определенное преимущество», — заключает военный консультант.

Напомним, ранее представители британской группы Airwars, которая следит за авиаударами и жертвами среди гражданского населения в Ираке, Ливии и Сирии, сообщили, что с 6 по 29 июня их сотрудники зафиксировали 119 случаев потерь среди гражданского населения Ракки. В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн отметил, что с начала июня, по меньшей мере, 173 мирных жителя были убиты воздушными и наземными ударами коалиции в районе Ракке. По его словам, это приблизительная оценка, а реальные цифры могут быть еще выше.

Кроме того, глава Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии Паулу Пиньейру заявил, что все авиаудары возглавляемой США международной коалиции приводят к «ошеломляющим человеческим жертвам». Так, в минувший понедельник более 200 гражданских были убиты или серьезно ранены в результате атаки войск коалиции. Более того, в районе Ад-Дирайя города Ракка, 12 гражданских лиц, в том числе несколько женщин, были убиты в результате артиллерийского обстрела военных коалиции США. В то же время, по меньшей мере, пять мирных жителей погибли во время воздушного налета на деревню аль-Хусейн, что в северо-восточной провинции Хасака.