Сирия новости 4 июля 16.30: сирийская армия наступает на ИГИЛ под Дейр эз-Зором, в Алеппо восстановлен интернет

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Продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в районе Дамаска Джобаре. В городе Алеппо восстановлена связь, заработал интернет. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарме в провинции Дамаск; обстреляли позиции террористов ИГИЛ** в пригороде Дейр эз-Зора.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: обстреляла деревни Мараназ и Кастал Жандо на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ)*: ведет бой с сирийской армии в провинции Хомс под Пальмирой.

«Сирийские демократические силы» (SDF): наступают на Ракку, входят в центр города.

Провинция Дамаск

Продолжается бой между сирийской армией и боевиками в районе Дамаска Джобаре. Об этом сообщает Твиттер (@ GhoutaNow). Как ранее сообщалось, боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» противостоят в этом районе проправительственным силам. Об этом сообщает портал Jobarnews.net.

Также отмечается, что ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам в Бир аль Афаи в Восточном Каламуне. Об этом сообщает Твиттер (@ QASIOUN_NEWS).

Кроме того, сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарме. Об этом сообщает Твиттер (@ eyeonhomeland).

Провинция Алеппо

В городе Алеппо восстановлен интернет. Об этом сообщает Твиттер (@ Aleppo_Batle). Ранее источники сообщали о повсеместных перебоях с сетью в административном центре провинции.

Также сообщается о взрыве на складе боеприпасов в городе Мареа на севере провинции Алеппо. Взрыв произошел из-за высокой температуры. Жертв нет, передает Твиттер (@Qabon_Event).

Кроме того, сообщается, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** обстреляли деревни Мараназ и Кастель Джимду на севере провинции Алеппо из минометов. В результате обстрела один человек ранен.

Ранее сообщалось, что турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо. Об этом сообщает Твиттер (@ cMi2pGx3PDLMaJs).

Провинция Хомс

К западу от населенного пункта Хамим, находящегося к юго-востоку от Пальмиры, проходят бои между сирийской армией и террористами ИГИЛ*. Об этом сообщает Твиттер (@syria_newz_). Ранее сообщалось о бое между сирийской армией и террористами ИГИЛ* к северо-востоку от насосной станции Т-3, находящейся на востоке от Пальмиры.

К востоку от Пальмиры уже долгое время проходят ожесточенные бои между подразделениями союзников сирийской армии и ИГ**. Так, на помощь сирийской армии пришёл 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс». Бойцы планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Впереди — наступление на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции террористов ИГИЛ* в районе аль-Панорама в пригороде Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Твиттер (@ Newsjorf).

Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции нанесли авиаудары возле Абу Кемаля по позициям боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщил портал Syriahr.com. В итоге стало известно о гибели одного из главарей боевиков. Был ликвидирован Абу Абд аль-Азиз аль-Амрики, заместитель руководителя полиции ИГ*. Главарь террористов были убит в результате авиаудара международной коалиции в Дейр эз-Зоре, сообщает Твиттер (@ LaLaKdaho).

Провинция Идлиб

Трое детей ранены в результате взрыва бомбы в Идлибе. Отмечается, что инцидент произошел возле городского стадиона в столице провинции, сообщает Твиттер (@eyeonhomeland).

Это не первый взрыв в Идлибе за последние дни. Ранее сообщалось, что из-за высокой температуры произошел взрыв на одном из складов боеприпасов террористической группировки «Файлак-эш-Шам». Взрыв произошел в деревне Маасран. В минувший понедельник сильный взрыв также прогремел и в самом городе Идлиб. Полицейские ликвидировали взрывное устройство вблизи района Аль-Дабит.

Ранее сообщалось, что бойцы САА нанесли ракетный удар по позициям террористов в городе Джиср аль-Шугур.

Провинция Ракка

Бойцы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) входят в центр города Ракка. Как сообщает портал Anfenglish.com, в ходе наступления были убиты 34 террориста. Также были заняты важные стратегические позиции, где базировались разведывательные самолеты. Кроме того, были уничтожены узлы связи террористов.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка и их отец погибли в результате авиаудара ВВС международной коалиции по Ракке.

Как сообщало издание Al-Masdar News, боевики ИГ* выпустили очередное пропагандистское видео на английском языке. Героем сюжета стал австралийский доктор-террорист ИГ*, помогающий детям, пострадавшим в результате авиаударов международной коалиции.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Абу Далия в районе Акербат на востоке провинции. Об этом сообщает Твиттер (@syria_newz_). Отметим, что боевики ИГ* создали в районе Акербата плацдарм для набегов на газовые поля, контролируемые сирийским правительством. В настоящее время САА и союзные силы стремится выбить террористов из этого района.

Ранее сообщалось, что сирийская армия также нанесла ракетный удар по позициям террористов в деревне Хорбнафсе на юге Хамы. Об этом сообщает Твиттер (@AdeebHeaven).

Отметим, что Хорбнафсе находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры»***, которые занимают значительную территорию на границе провинций Хомс и Хама с центром, который находится в Эр-Растане. Сражения за «Растанский котел» идут на протяжении последних трех лет, но террористы продолжают удерживать данный анклав.

Ирак

Силы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» убили террориста-смертника ИГИЛ*. Это произошло в районе, находящемся к востоку от города Такрит в провинции Салах-эд-Дин. Как сообщает портал Alsumaria.tv, операция по ликвидации террориста была основана на точных разведывательных данных.

Ранее сообщалось о бое в кварталах аль-Маядин и Рас аль-Кур в Мосуле. Об этом сообщает Твиттер (@iraqi_day). Командование иракских ВС неоднократно сообщало об освобождении квартала Баб аль-Сарай, но террористы ИГ* по-прежнему удерживают кварталы Старого города в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)