Путин доволен взаимодействием России и Китая в гуманитарной сфере

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Москва, 4 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал высокую оценку взаимодействию России и Китая в гуманитарной сфере. По словам российского лидера, реализация российско-китайских планов по расширению взаимодействия зависит как от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации, так и от деятельности государственных органов.

Глава государства также акцентировал внимание на работе Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, объединяющего журналистов, дипломатов, деятелей культуры, руководителей регионов, ведомств, политиков и бизнесменов.

Путин также выделил деятельность Общества российско-китайской дружбы и российско-китайских деловых советов.

Напомним, ранее президент России отметил вклад российско-китайских предприятий в укрепление отношений между Москвой и Пекином.