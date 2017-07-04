Посол США Джон Теффт покинет Москву в начале осени

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Москва, 4 июля. Посол США в России Джон Теффт покинет Москву уже в начале осени. Об этом во вторник заявил замглавы американского посольства Линн Трейси.

«Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени», — отметила она.

По словам Трейси, госсекретарь США Рекс Тиллерсон поблагодарил Теффта за многолетнюю службу. Американский посол, в свою очередь, выразил благодарность россиянам за поддержку.

Ранее сообщалось, что новым послом США в России может стать республиканец Джон Хантсман. Напомним, что Джон Теффт был назначен главой американского диппредставительства в Москве в августе 2014 года. До этого он представлял интересы своей страны на Украине.