Hyundai увеличила продажи в России на 10%

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Москва, 4 июля. Продажи автомобилей Hyundai в России выросли на 10% в первой половине 2017 года. По данным исполнительного директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, разница в продажах южнокорейской иномарки в июне этого и прошлого года составила 22%.

Как уточняет RNS, продажи седана Solaris по отношению к июню 2016 года подскочили на 5% (7,5 тыс.). Кроссовер Creta стал вторым по популярности у российских автолюбителей. За июнь в РФ было продано чуть больше четырех тысяч таких машин.

По данным Автостата, третье место по популярности на отечественном авторынке стал кроссовер Tuscon. Владельцами этой модели стали 1153 покупателя, что стало рекордом этого года.