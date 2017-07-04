«Северный поток-3» не за горами: у Германии растет зависимость от российского газа

В Избранное

Зависимость Германии от российского газа в будущем вырастет. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о том, насколько такой прогноз близок к реальному положению дел.

Из чего исходят в Bloomberg? Что Берлин начнет постепенно сокращать объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, что приведет к идее о закрытии угольных станций. На них сейчас приходится 40% производства электроэнергии в стране. К 2050 году Берлин намерен перейти на возобновляемые источники энергии. Но в этом временном интервале Германии жизненно необходим российский газ.

В мире мало мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа. Сейчас наша страна поставляет немцам около 40% всего объема получаемого топлива. Уже в 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа. Этому немало способствует и начало работы «Северного потока-2», строительство которого завершится в 2019 году.

«В 2000-х годах практически во всех прогнозах о развитии энергетики говорилось о том, что Европа будет наращивать потребление газа. Под это были выделены десятки миллионов евро — на строительство газовых электростанций. Общая мощность построенных предприятий составила около 100 гигаватт. А в 2011 году случилась авария на АЭС Фукусима-1. В Европе началась антиатомная истерия, деньги стали вкладываться в возобновляемую энергетику. В этом же году было введено порядка 21 гигаватта новых солнечных станций, порядка восьми гигаватт ветроэлектростанций. Это колоссальные объемы вложений», — комментирует для ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Немцев привлекало и то, что возобновляемая энергетика по европейскому законодательству имеет приоритетный доступ к сетям.

«Электричество вырабатывается ветрячком или солнечной панелькой. Но этот приоритетный доступ означал, что кому-то придется подвинуться. Атомной энергетикой нельзя маневрировать, уголь добывается, и маневрировать им тоже неудобно. Под раздачу попал газ. В 2010-х годах некоторые газовые станции, открытые недавно, пришлось закрыть. И тогда прогнозы говорили, что возобновляемая энергетика поглотит всех — особенно, если специалисты придумают, где это электричество хранить», — напоминает эксперт ФАН.

Но вдруг в январе 2017 года в Германии практически перестал дуть ветер, наступила пасмурная погода. Это продолжалось девять дней.

«И 90% электроэнергии, которая требовалась разным потребителям (коммунальный и промышленный сектор), неожиданно перестала вырабатываться. Хорошо, что у крупных предприятий были резервные источники питания и они их быстро запустили. Крупных потерь удалось избежать. Тут же немцы стали раскочегаривать газовые электростанции, которые к тому моменту простаивали. После этого промышленники Германии забили тревогу: они поняли, что можно подойти к пределу, после которого возобновляемая энергетика будет подкашивать экономическую мощь. В Берлине поняли, что необходимо пересмотреть свою энергетическую политику и нарастить резервные мощности», — говорит Фролов.

Несмотря на экологичность, 43% электроэнергии в Германии в 2016 году было выработано за счет угольных электростанций. Примерно 24-25% — это бурый уголь, самый грязный энергоноситель в мире.

«В стране растет обеспокоенность относительно чрезмерного увлечения возобновляемой энергией и закрытия угольных электростанций. Это говорит о том, что газ скоро начнет отвоевывать свои позиции. Неприятная погода способствовала тому, что в конце прошлого года газ стали потреблять больше. У Германии есть только одна возможность поддержать резервную генерацию и компенсировать выпадающие объемы угля — это газ. Других энергоносителей нет. Сейчас Германия берет газ из трех источников: Россия, Нидерланды и Норвегия. В Нидерландах идет дискуссия, чтобы отказаться от продажи угля и оставить запасы на черный день. В Норвегии просто физически невозможно взять эти запасы. И остается Россия. Здесь играет роль не тот факт, что мы строим «Северный поток-2», — а тот, что можно построить «Северный поток-3». Если мы очистим ситуацию от политики, многочисленных споров внутри Европы, будет легко проложить пару новых труб», — уверен собеседник ФАН.

Тот же «Северный поток-2» — самый эффективный канал в России. Он доставляет газ от месторождений Ямала до территории Германии.