«Северный поток-3» не за горами: у Германии растет зависимость от российского газа
Зависимость Германии от российского газа в будущем вырастет. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о том, насколько такой прогноз близок к реальному положению дел.
Из чего исходят в Bloomberg? Что Берлин начнет постепенно сокращать объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, что приведет к идее о закрытии угольных станций. На них сейчас приходится 40% производства электроэнергии в стране. К 2050 году Берлин намерен перейти на возобновляемые источники энергии. Но в этом временном интервале Германии жизненно необходим российский газ.
В мире мало мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа. Сейчас наша страна поставляет немцам около 40% всего объема получаемого топлива. Уже в 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа. Этому немало способствует и начало работы «Северного потока-2», строительство которого завершится в 2019 году.
«В 2000-х годах практически во всех прогнозах о развитии энергетики говорилось о том, что Европа будет наращивать потребление газа. Под это были выделены десятки миллионов евро — на строительство газовых электростанций. Общая мощность построенных предприятий составила около 100 гигаватт. А в 2011 году случилась авария на АЭС Фукусима-1. В Европе началась антиатомная истерия, деньги стали вкладываться в возобновляемую энергетику. В этом же году было введено порядка 21 гигаватта новых солнечных станций, порядка восьми гигаватт ветроэлектростанций. Это колоссальные объемы вложений», — комментирует для ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Немцев привлекало и то, что возобновляемая энергетика по европейскому законодательству имеет приоритетный доступ к сетям.
«Электричество вырабатывается ветрячком или солнечной панелькой. Но этот приоритетный доступ означал, что кому-то придется подвинуться. Атомной энергетикой нельзя маневрировать, уголь добывается, и маневрировать им тоже неудобно. Под раздачу попал газ. В 2010-х годах некоторые газовые станции, открытые недавно, пришлось закрыть. И тогда прогнозы говорили, что возобновляемая энергетика поглотит всех — особенно, если специалисты придумают, где это электричество хранить», — напоминает эксперт ФАН.
Но вдруг в январе 2017 года в Германии практически перестал дуть ветер, наступила пасмурная погода. Это продолжалось девять дней.
«И 90% электроэнергии, которая требовалась разным потребителям (коммунальный и промышленный сектор), неожиданно перестала вырабатываться. Хорошо, что у крупных предприятий были резервные источники питания и они их быстро запустили. Крупных потерь удалось избежать. Тут же немцы стали раскочегаривать газовые электростанции, которые к тому моменту простаивали. После этого промышленники Германии забили тревогу: они поняли, что можно подойти к пределу, после которого возобновляемая энергетика будет подкашивать экономическую мощь. В Берлине поняли, что необходимо пересмотреть свою энергетическую политику и нарастить резервные мощности», — говорит Фролов.
Несмотря на экологичность, 43% электроэнергии в Германии в 2016 году было выработано за счет угольных электростанций. Примерно 24-25% — это бурый уголь, самый грязный энергоноситель в мире.
«В стране растет обеспокоенность относительно чрезмерного увлечения возобновляемой энергией и закрытия угольных электростанций. Это говорит о том, что газ скоро начнет отвоевывать свои позиции. Неприятная погода способствовала тому, что в конце прошлого года газ стали потреблять больше. У Германии есть только одна возможность поддержать резервную генерацию и компенсировать выпадающие объемы угля — это газ. Других энергоносителей нет. Сейчас Германия берет газ из трех источников: Россия, Нидерланды и Норвегия. В Нидерландах идет дискуссия, чтобы отказаться от продажи угля и оставить запасы на черный день. В Норвегии просто физически невозможно взять эти запасы. И остается Россия. Здесь играет роль не тот факт, что мы строим «Северный поток-2», — а тот, что можно построить «Северный поток-3». Если мы очистим ситуацию от политики, многочисленных споров внутри Европы, будет легко проложить пару новых труб», — уверен собеседник ФАН.
Тот же «Северный поток-2» — самый эффективный канал в России. Он доставляет газ от месторождений Ямала до территории Германии.
«Это самый короткий маршрут и на полторы-две тысячи километров меньше, чем украинский коридор. Тратить газ на лишние километры европейцам не хочется. Исходя из этих фактов, зависимость Германии от российского газа вырастет. Но нельзя недооценивать уровень идиотизма вокруг», — добавляет Фролов.