Лавров рассказал, как Россия поздравила США с Днем независимости

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Москва, 4 июля. Россия поздравила телеграммой США с Днем независимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства России, поздравили ли в МИД Вашингтон с Днем независимости США.

«Поздравили, поздравили», — заметил Лавров.

Министр уточнил, что была выслана телеграмма.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон от имени главы США Дональда Трампа в июне этого года поздравил россиян с Днем России, однако сделал это с запозданием.

Накануне стали известны темы, которые планируют обсудить на встрече президент России Владимир Путин и Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге, передает Ura.Ru.