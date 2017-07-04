Лавров рассказал, как Россия поздравила США с Днем независимости
В Избранное
Москва, 4 июля. Россия поздравила телеграммой США с Днем независимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства России, поздравили ли в МИД Вашингтон с Днем независимости США.
«Поздравили, поздравили», — заметил Лавров.
Министр уточнил, что была выслана телеграмма.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон от имени главы США Дональда Трампа в июне этого года поздравил россиян с Днем России, однако сделал это с запозданием.
Накануне стали известны темы, которые планируют обсудить на встрече президент России Владимир Путин и Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге, передает Ura.Ru.