Путин оценил вклад деловых кругов в укрепление партнерства Москвы и Пекина

Москва, 4 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил вклад российско-китайских предприятий в укрепление отношений между Москвой и Пекином.

«Хотел бы особо отметить и деятельность российско-китайских деловых советов и палаты по содействию торговле машинотехнической и инновационной продукцией, которые помогают крупнейшим предприятиям и объединениям наших стран налаживать повседневные связи», — подчеркнул глава государства, который провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.