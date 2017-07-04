Пушков: Украину и без Бандеры не пустят в ЕС

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Москва, 4 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Польши Витольда Ващиковского, возмутившегося культом националиста Степана Бандеры на Украине. По мнению члена Совфеда, украинским властям дорога в Европу закрыта как с Бандерой, так и без него.

«Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет! Забыл добавить: и без Бандеры не войдет. Никто включать Украину в ЕС не намерен», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter

Напомним, ранее Ващиковский предупредил Киев, что «с Бандерой в Европу» он не войдет. Министр подчеркнул, что Украина должна прислушаться к «предельно четкому посланию» и закрыть все вопросы, связанные с Бандерой.