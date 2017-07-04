Американские аналитики придумали невозможный сценарий противостояния РФ и США в Сирии

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Москва, 4 июля. Российские военные эксперты раскритиковали сценарий американского аналитика о возможном конфликте США и России в САР.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что сценарий противостояния, описываемый американским аналитиком, является «пропагандистской истерией». Запад, прогнозируя возможный конфликт России и США, предрекает РФ быстрое и жестокое поражение. Во-первых, столь крупные мировые игроки прекрасно понимают, что подобный конфликт недопустим из-за возможности последующего обмена ядерными ударами.

Во-вторых, американская сторона во всех предыдущих конфликтах противостояла небольшим государствам со слабым уровнем военных технологий.

«Давайте вернемся во времена Вьетнамской войны. Каждая из сторон имела свои определенные новинки и преимущества. И в случае, когда США не учитывали вьетнамские усовершенствования и те средства, которые поставлялись Советским Союзом, американские войска несли серьезные потери. Если же они оперативно предпринимали меры тактического и технического характера, потери американцев уменьшались», — подчеркнул эксперт.

В случае с Россией американцам предстоит столкнуться с мощной авиацией, системами ПВО и постоянной оперативной группировкой ВМФ РФ в Средиземном море, отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.