Путин перед саммитом G20 обсудит с Советом по стратегическому развитию цифровую экономику

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Москва, 4 июля. Владимир Путин перед саммитом G20 проведет очередное заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Главным на повестке дня будет программа «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что вопросы цифровизации вошли в число приоритетов председательства Германии в G20 в этом году.

В заседании совета традиционно примут участие члены правительства, полпреды президента в федеральных округах, руководители бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций. Перед собравшимися выступит с докладом глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

