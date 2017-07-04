Звезда YouTube Стиви Райан трагически скончалась в возрасте 33 лет
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Нью-Йорк, 4 июля. В США на 34-м году жизни скончалась знаменитый видеоблогер на видеохостинге «YouToube» Стиви Райан. Как стало известно, актриса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в минувшую субботу.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины смерти знаменитости.
В свою очередь Billboard пишет, что Райан покончила жизнь самоубийством, что якобы подтвердила судмедэкспертиза.
Отметим, что она получила популярность благодаря своим пародиям на знаменитостей, в том числе на Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян и Джастина Бибера.
Напомним, накануне в римской больнице «Джемелли» умер известный комический артист Паоло Вилладжо.