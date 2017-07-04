Россия и Китай снимут совместный фильм про смешариков

В Избранное

Москва, 4 июля. Россия и Китай совместно снимут фильм по мотивам популярного российского мультсериала «Смешарики».

Соответствующее соглашение было подписано между генеральным продюсером «Смешариков» Ильей Поповым и гендиректором китайского медиахолдинга CCTV Animation Чжицзюнь Цай. Когда фильм выйдет на экраны — не уточняется.

Как сообщает газета «Известия», соглашение о совместной реализации проекта было подписано во время XI пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Напомним, что «Смешарики» является одним из самых популярных детских мультсериалов российского производства. Мультфильм показывают в 60 странах на 15 языках. В США сериал вышел в адаптированной версии под названием Kikoriki