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Ракка, 4 июля. Мониторинговые группы в Сирии сообщают, что западная коалиция умышленно занижает цифры потерь среди мирного населения в сирийской Ракке.

Сирийские источники отмечают, что в период с 6 по 29 июня года текущего года ВВС международной коалиции во главе с США убили по меньшей мере 119 гражданских лиц в Ракке, захваченной боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Общее число потерь среди мирного населения с начала операции в Ракке составляет 770 человек, отмечают мониторинговые группы.

По данным других источников с 1 июня от действий летчиков США в Ракке погибло 173 человека. Активисты подчеркивают, что Пентагон не признает большинства из этих фактов, сознательно занижая реальные цифры потерь среди мирного населения.

* Организация запрещена на территории РФ.