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Москва, 4 июля. В МИД РФ сообщили, что темы Сирии и Украины будут в центре внимания на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Трампа, отметив, что центральными из них являются Сирия и Украина. Повестка переговоров двух лидеров также включает в себя вопросы стратегической стабильности.

«Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов, мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» состоится в немецком в Гамбурге 7-8 июля. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение встречи Путина и Трампа.