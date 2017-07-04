Мантуров: Санкции Евросоюза положительно сказались на экономике России

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Москва, 4 июля. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции оказали положительное влияние на развитие экономики РФ. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«У санкций были некоторые негативные последствия, в том числе ограничение доступа к зарубежному финансированию. Мы к этому привыкли. Однако санкции также помогли и нашей промышленности развиваться. Честно говоря, мы даже заинтересованы в их продолжении», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Сербии не планирует вводить санкции в отношении России.