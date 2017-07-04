Полузащитник «Анжи» Максим Батов может перейти в «Урал»

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Махачкала, 4 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник махачкалинского «Анжи» Максим Батов с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в «Урале».

По словам источника, действующий клуб 25-летнего игрока готов расстаться с ним бесплатно. Отмечается также, что в услугах футболиста заинтересованы несколько команд ФНЛ, включая «Зенит-2».

Батов — воспитанник петербургского футбола, выступал за молодежный и дублирующий составы сине-бело-голубых. Зимой этого года полузащитник перешел из «Оренбурга», где за полгода провел всего пять матчей, в «Анжи», однако и там не смог пробиться в основной состав. На его счету две игры в составе команды Александра Григоряна.