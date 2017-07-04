МВД Украины ждет визового режима с Россией уже осенью

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Киев, 4 июля. МВД Украины надеется на введение визового режима с Россией уже осенью. О планах за два оставшихся летних месяца убедить Верховную раду и правительство в необходимости этого сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Думаю, что осенью мы сможем все же убедить соответствующих лиц, в том числе Верховную раду, кабинет министров, руководство государства… вводить визовый режим и начать минимум с того, чтобы пускать по биометрическим паспортам… ", — рассказал он журналистам местных СМИ.

На летние каникулы депутаты Верховной рады уходят с середины июля.

Ранее Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о готовности ведомства к введению визового режима с Россией, если соответствующее решение будет принято руководством страны, напоминает «Ура.ру»