ВКС РФ и «Силы Тигра» ликвидировали заместителя аль-Багдади на границе с Ираком

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Дамаск, 4 июля. Летчики ВКС РФ и сирийская бригада «Силы Тигра» провели совместную операцию по ликвидации заместителя главаря «Исламского государства»*.

Военные источники в Сирии сообщили, что боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) известный под именем Аль-Мохаджери считался правой рукой главаря «Халифата» Абу Бакра Аль-Багдади.

Источник отмечает, что элитная бригада ВС САР «Силы Тигра» осуществила целеуказание, после чего ВКС РФ нанесли по позициям боевиков ракетно-бомбовый удар. В результате авиационного налета Аль-Мохаджери был ликвидирован вместе с шестью охранниками.

* Организация запрещена на территории РФ.