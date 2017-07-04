Смерчи надвигаются на побережье Черного моря в Краснодарском крае

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Сочи, 4 июля. В Краснодарском крае сегодня и в грядущую среду в зоне побережья Черного моря между Анапой и районом Магри, расположенном в Сочи, могут образоваться смерчи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

По данным ведомства, в ближайшие три-шесть часов и до окончания дня, а также в среду, 5 июля, над Черным морем имеется опасность формирования смерчей.

По причине ухудшения погоды экстренные службы советуют путешественникам и местным жителям следовать инструкциям безопасности.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что на Москву надвигается гроза с ливнями.