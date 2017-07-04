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Смерчи надвигаются на побережье Черного моря в Краснодарском крае
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    Смерчи надвигаются на побережье Черного моря в Краснодарском крае

    15:12  4 Июля 2017
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    Смерчи надвигаются на побережье Черного моря в Краснодарском крае

    Сочи, 4 июля. В Краснодарском крае сегодня и в грядущую среду в зоне побережья Черного моря между Анапой и районом Магри, расположенном в Сочи, могут образоваться смерчи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

    По данным ведомства, в ближайшие три-шесть часов и до окончания дня, а также в среду, 5 июля, над Черным морем имеется опасность формирования смерчей.

    Смерчи надвигаются на побережье Черного моря в Краснодарском крае

    По причине ухудшения погоды экстренные службы советуют путешественникам и местным жителям следовать инструкциям безопасности. 

    Ранее в Гидрометцентре России заявили, что на Москву надвигается гроза с ливнями. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #мчс #сочи #смерч #ураган
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