Терминал аэропорта «Хитроу» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Лондон, 4 июля. Третий терминал лондонского аэропорта «Хитроу» был эвакуирован из-за сработавшей пожарной тревоги. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

«Терминал 3 эвакуирован из-за противопожарной сигнализации. Мы в срочном порядке расследуем данный инцидент и в кратчайшие сроки предоставим его подробности», — говорится в Twitter аэропорта.

Представители «Хитроу» пояснили, что в третьем терминале не наблюдалось огня. В скором времени здание вновь будет открыто для пассажиров, передает Reuters.