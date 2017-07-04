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Эксперты не исключают возможности локальной ядерной войны «на нижних уровнях»
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    Эксперты не исключают возможности локальной ядерной войны «на нижних уровнях»

    15:02  4 Июля 2017
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    Эксперты не исключают возможности локальной ядерной войны «на нижних уровнях»

    Москва, 4 июля. Эксперты по системам вооружений полагают, что ядерное противостояние возможно между Индией и Пакистаном.

    По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира на планете в 2017 году развернуто 4150 оперативных ядерных боезарядов, которые готовы к немедленному использованию. Более десяти тысяч боеголовок находятся в резерве или ожидают демонтажа. Всего же в мире насчитывается 15 395 ядерных боеголовок.

    Эксперты считают, что полного отказа от ядерного вооружения ожидать не стоит. Оно остается основным фактором сдерживания, однако крупные мировые игроки не будут его применять. На «нижнем уровне» локальный ядерный конфликт все же возможен, к примеру, между Индией и Пакистаном. Но даже это противостояние отразится на соседних странах, в частности — России, пишет «Ридус».

    Эксперты не исключают возможности локальной ядерной войны «на нижних уровнях»

    Автор: Алексей Громов
    #россия #индия #пакистан #ядерное оружие #конфликт
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