Песков рассказал о полноценных «сидячих» переговорах Путина и Трампа в Гамбурге

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Москва, 4 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут отдельную беседу в Гамбурге. Встреча не планируется как контакт «на ногах» в кулуарах форума, подчеркнул представитель Кремля.

«Это планируется как полноценная «сидячая» встреча», — пояснил Песков.

Ранее согласование встречи Путина и Трампа 7 июля подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Контакты на саммите G20 станут первой личной встречей лидеров двух государств.