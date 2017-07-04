Контроль зон деэскалации в Сирии рассчитан на три месяца с возможностью продления

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Астана, 4 июля. Операция по контролю зон деэскалации на территории Сирии рассчитана на три месяца с возможностью продления. Об этом сообщил источник в одной из делегаций на астанинских переговорах.

«Возможно, введем первоначально на три месяца, а дальше будем продлевать. Вводим зоны, начинаем контролировать. Если мир, начинаем менять подразделения стран-гарантов на сирийские — властей и оппозиции», — заявил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что зоны деэскалации на севере страны будут контролировать Россия и Турция, в центральной части — Иран и Россия, а на юге — только Россия.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что договоренности по границам и времени действия зон дэскалации в Сирии будут обсуждаться во вторник-среду.