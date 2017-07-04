ОБСЕ обвинила Украину в срыве соглашения об отводе вооружения в Донбассе

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Донецк, 4 июля. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения договоренностей о разведении сил в Донбассе со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В пресс-службе отметили, что 2 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали перемещение ракетно-зенитного комплекса «Оса» на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские силовики перемещали ракетно-зенитный комплекс в сторону Донецка.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ обнаружили вблизи линии соприкосновения позиции ВСУ, на которых размещены 12 минометов калибра 120-мм. Также было зафиксировано отсутствие в местах хранения 14 минометов и шести буксируемых гаубиц Д30 калибром 122-мм.

Ранее министр госбезопасности Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что спецслужбы ЛНР предотвратили теракта против наблюдателей ОБСЕ в Луганске, передает телеканал «360».