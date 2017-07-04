Москвичи попробуют себя в роли художников на массовом городском пленэре

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Москва, 4 июля. 15 июля в Москве состоится первая городская акция «Московский пленэр», в ходе которой будет организовано более 60 бесплатных уроков рисования.

15 июля в столице состоится большой городской пленэр. В этом году темой акции станет творчество русского художника Ивана Айвазовского. Для москвичей будет организовано более 60 бесплатных уроков рисования на свежем воздухе.

«Пленэр – событие для всех, кто любит рисовать, — цитирует «Вечерняя Москва» первого заместителя главы дирекции по развитию культурных центров Павла Хлопина. — Здесь смогут встретиться профессиональные художники, ученики и преподаватели худстудий, а также просто москвичи, увлекающиеся живописью».

С полным списком мастер-классов «Московского пленэра» можно ознакомиться на официальном сайте мэра города и правительства Москвы.

Ранее автопортрет американского художника Энди Уорхорла был продан на аукционе Sotheby's за шесть миллионов фунтов стерлингов (7,7 млн долларов).