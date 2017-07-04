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Пассажир погиб под колесами поезда на станции «Выхино» в Москве
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    Пассажир погиб под колесами поезда на станции «Выхино» в Москве

    14:58  4 Июля 2017  /обновлено: 15:00  04 Июля 2017
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    Пассажир погиб под колесами поезда на станции «Выхино» в Москве

    Москва, 4 июля. На станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метро во вторник днем погиб пассажир. Как сообщил источник ФАН, он упал на рельсы и попал под поезд.

    Предположительно, пассажир сам шагнул с платформы. Документов и предсмертной записки при нем не обнаружено. Личность погибшего сейчас устанавливается.

    В связи с инцидентом были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии. Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена,  к настоящему времени движение поездов вошло в график.

     

    Автор: Алексей Громов
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