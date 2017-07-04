Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве на 5 июля

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Москва, 4 июля. Желтый уровень опасности объявлен в российской столице на среду, 5 июля, из-за сильного ветра, дождя и грозы. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики напоминают, что желтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна.

Желтый является третьим из пяти существующих уровней опасности. Аналогичный уровень прогнозируют в тринадцати областях России.

Согласно информации Гидрометцентра, температура воздуха в Москве и области составит 18-20 градусов тепла. Ожидается, что небо будет затянуто, однако возможны прояснения. При этом отмечается местами сильная гроза, скорость ветра составит примерно 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать москвичам в конце июля.