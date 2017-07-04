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Юнкер обиделся на «очень смешной» и полупустой Европарламент
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    Юнкер обиделся на «очень смешной» и полупустой Европарламент

    15:15  4 Июля 2017  /обновлено: 15:16  04 Июля 2017
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    Юнкер обиделся на Европарламент из-за Мальты, назвав его посмешищем

    Страсбург, 4 июля. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал Европарламент за отношение депутатов к работе, назвав его смешным.

    Европарламент работает несерьезно, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он отметил, что на заседании присутствует менее половины действующих депутатов. Слушания были посвящены подведению итогов председательства Мальты в Евросоюзе. По словам главы ЕК, европарламентарии продемонстрировали пренебрежение по отношению к Мальте.

    «Хотел сказать вам сегодня: если бы господин Джозеф Мускат (премьер Мальты) был госпожой  Меркель, что несколько трудно представить, или господином Макроном, что представить легче, у нас бы тут был полный зал. Парламент совершенно смешон», — отметил Юнкер.

    В итоге глава Еврокомиссии заметил, что в будущем отказывается посещать подобные встречи. В то же время Юнкер поблагодарил представителей Мальты за хорошую работу, тем не менее, недооцененную Европарламентом. 

    Автор: Ирина Селезнева
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