Юнкер обиделся на «очень смешной» и полупустой Европарламент

В Избранное

Страсбург, 4 июля. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал Европарламент за отношение депутатов к работе, назвав его смешным.

Европарламент работает несерьезно, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он отметил, что на заседании присутствует менее половины действующих депутатов. Слушания были посвящены подведению итогов председательства Мальты в Евросоюзе. По словам главы ЕК, европарламентарии продемонстрировали пренебрежение по отношению к Мальте.

«Хотел сказать вам сегодня: если бы господин Джозеф Мускат (премьер Мальты) был госпожой Меркель, что несколько трудно представить, или господином Макроном, что представить легче, у нас бы тут был полный зал. Парламент совершенно смешон», — отметил Юнкер.

В итоге глава Еврокомиссии заметил, что в будущем отказывается посещать подобные встречи. В то же время Юнкер поблагодарил представителей Мальты за хорошую работу, тем не менее, недооцененную Европарламентом.