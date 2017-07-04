В МЧС опровергли взрыв на газовой трубе в Новой Москве

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Москва, 4 июля. В московском управлении МЧС РФ опровергли данные о взрыве газовой трубы в одном из дачных поселков столицы.

В МЧС опровергли информацию о том, что в деревне Безобразово в Вороновском поселении в СНТ «Полесье», расположенной в Новой Москве, произошел прорыв газовой трубы.

Спасатели пояснили, что в «Полесье» просто проводятся плановые работы. Работы в районе проводит организация, которая обслуживает данный трубопровод.

Внимание, недостоверная информация:https://t.co/biXX41O0RG

Организацией, обслуживающей трубопровод, проводятся плановые регламентные работы — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) July 4, 2017

Ранее на московской станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро погиб пассажир. Мужчина упал на рельсы и попал под поезд.