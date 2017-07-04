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Высокомерная Америка: мир все меньше доверяет США и президенту Трампу
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    Высокомерная Америка: мир все меньше доверяет США и президенту Трампу

    17:43  4 Июля 2017
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    Дональд Трамп

    На прошлой неделе научно-исследовательский центр Pew опубликовал результаты одного из своих периодических исследований, которое отражало глобальное мнение о США, их руководстве и политике. Перевод материала The Plummeting of U.S. Standing in the World («США теряют позиции на мировой арене») издания The National Interest представляет Федеральное агентство новостей.

    Более 40 тысяч человек было опрошено с февраля по май в 37 странах мира на шести континентах. Наиболее интересным наблюдением стало резкое падение доверия к США и, более конкретно, к нынешнему руководству государства. Отвечая на вопрос о доверии к президенту США и его решениях в мировой политике, 22% опрошенных выразили уверенность в Дональде Трампе и 74% выразили недоверие. Это огромный контраст с результатами Барака Обамы в конце его президентства: тогда 64% выразили уверенность, а 23% — недоверие.

    Скорость, а также масштабы изменений поражают. Цифры Трампа сопоставимы с показателями Джорджа Буша-младшего в конце его президентства. В случае с Бушем такие показатели стали результатом длительного упадка в течение двух сроков. Трамп же управляет страной всего четыре месяца.

    Только в двух из 37 опрошенных стран было отмечено увеличение доверия к президенту США с момента последнего опроса, проведенного во время Обамы. Первая — это Израиль, со скромным ростом от 49 до 56%. Большой подъем наблюдался в России, где этот показатель составил 53%. Эти результаты неудивительны, учитывая уважение, которое Трамп проявил по отношению к правительствам этих двух стран. Опрос Pew не охватил страны Персидского залива, но, вероятно, в Саудовской Аравии тоже бы наблюдался рост по той же причине.

    Общие результаты неудивительны, учитывая некоторые неодобрительные заявления иностранных лидеров, среди которых, например, канцлер Германии и министр иностранных дел Канады.

    Ангела Меркель и Дональд Трамп

    Однако Соединенные Штаты недооценивают важность результатов опроса. Проблемы не ограничиваются отношениями между лидерами, чему, кажется, уделяется наибольшее внимание в прессе после встреч на высшем уровне. И они не ограничиваются более широким восприятием Трампа как личности, каким бы удивительным оно не было. По данным Pew, в правильном поведении Трампа уверены меньше людей, чем в поведении Си Цзиньпина и Владимира Путина. Три прилагательных, которые, по мнению респондентов, соответствуют Трампу, оказались «высокомерный», «нетолерантный» и «опасный».

    Большей проблемой является то, что результаты опроса свидетельствуют о падении авторитета США. По сравнению с последним опросом, благоприятны оценки США сократились с 64 до 49%, а неодобрительные выросли с 26 до 39%.

    Лозунг Трампа «Америка прежде всего» маскирует более серьезные последствия таких результатов. Он предполагает безразличие к иностранным взглядам и убеждение в том, что американцам не нужно заботиться о том, что о них думают иностранцы. 

    Успешная внешняя политика — это когда другие государства ведут себя так, чтобы способствовать развитию и защите интересов вашего государства. Чем больше народ и политики в других государствах имеют доверие к президенту США, тем более вероятно, что они будут действовать так, как этого захочет Трамп. Без такого доверия никто не будет обращать внимания на американские интересы. Этот принцип актуален — независимо от содержания политики США и глобальной стратегии.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #опрос #внешняя политика сша
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