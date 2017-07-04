Оппозиция Сирии проведет переговоры со спецпосланником ООН в Астане

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Астана, 4 июля. Представители сирийской вооруженной оппозиции планируют во вторник днем провести переговоры со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

«У нас сегодня будет заседание со Стаффаном де Мистурой в 18.00 (15.00 по московскому времени — прим. ФАН)», — рассказал член делегации сирийской вооруженной оппозиции.

Он отметил, что вечером того же дня у делегации запланирована встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсоном. Напомним, что в столице Казахстана стартовал пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса, который продлится две недели.