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Оппозиция Сирии проведет переговоры со спецпосланником ООН в Астане
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    Оппозиция Сирии проведет переговоры со спецпосланником ООН в Астане

    14:46  4 Июля 2017
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    Оппозиция Сирии проведет переговоры со спецпосланником ООН в Астане

    Астана, 4 июля. Представители сирийской вооруженной оппозиции планируют во вторник днем провести переговоры со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

    «У нас сегодня будет заседание со Стаффаном де Мистурой в 18.00 (15.00 по московскому времени — прим. ФАН)», — рассказал член делегации сирийской вооруженной оппозиции.

    Оппозиция Сирии проведет переговоры со спецпосланником ООН в Астане

    Он отметил, что вечером того же дня у делегации запланирована встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсоном. Напомним, что в столице Казахстана стартовал пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса, который продлится две недели.

    Автор: Геннадий Плющев
    #стаффан де мистура
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