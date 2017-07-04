Иномарка въехала в продуктовый магазин после ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июля. Иномарка влетела в продуктовый магазин во Фрунзенском районе Петербурга. Как стало известно, инцидент произошел во вторник утром на пересечении Тамбовской и Курской улиц.

Как сообщили очевидцы, на перекрестке дорогу не поделили два автомобиля Hyundai — минивэн Starex и кроссовер Santa Fe. При столкновении кроссовер вылетел на тротуар, а минивэн «вошел» прямо в дверь продуктового магазина на углу.

В результате ДТП ни один человек не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Как сообщало издание Ura.Ru, ранее автомобиль скорой помощи сгорел в Пластовском районе Челябинской области после того, как его протаранила иномарка.