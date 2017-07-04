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День независимости США: почему отмечается 4 июля, интересные факты, традиции праздника
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    День независимости США: почему отмечается 4 июля, интересные факты, традиции праздника

    15:06  4 Июля 2017
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    День независимости США: почему отмечается 4 июля, интересные факты, традиции праздника

    День независимости США, который, как известно, отмечается 4 июля, — главный праздник Соединенных Штатов — фактически день рождения нации, день рождения Америки как свободной и независимой страны.

    Официальное название праздника — Independence Day, но большинство американцев называют его просто по дате — Fourth of July или July Fourth («Четвертое июля»).

    Почему День независимости США отмечается 4 июля

    Согласно официальной американской историографии, 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США от Великобритании. Это было совместное решение 13 британских колоний, которые находились на восточном побережье Североамериканского континента и уже достаточно давно воевали с сувереном. Дело в том, что предприимчивые колонисты хотели печатать собственные деньги, а вот платить налоги британской короне золотом и серебром абсолютно не хотели.

    Как говорится, слово за слово… началась война, которая скоро переросла частный финансовый вопрос и превратилась в войну за независимость от метрополии.

    И вот 2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс — представительный орган взбунтовавшихся колоний — одобрил Декларацию независимости, документ, в котором сражающиеся за независимость территории впервые были названы Соединенными Штатами.

    Однако окончательное подписание исторического документа состоялось через два дня — 4 июля. Два дня потребовались на согласования и устранение различных неточностей. 4 июля 1776 года эту Декларацию подписали руководители Континентального конгресса, среди которых были отцы-основатели и будущие президенты США Томас Джефферсон и Джон Адамс.

    Почему День независимости США отмечается 4 июля

    Интересные факты

    Джефферсон и Адамс, которые по очереди президентствовали в США, умерли в один день — 4 июля 1826 года, в 50-летие принятие исторической декларации. Возможно, отцы-основатели просто немного перебрали — в этот день в США праздник независимости отмечали особенно бурно. Пятый президент США Джеймс Монро также умер 4 июля, но через пять лет — в 1831 году. А тридцатый американский президент Калвин Куллидж 4 июля родился, и было это в 1872 году.

    Как отмечают День независимости США

    День независимости США — это официальный праздник и оплачиваемый выходной день. Праздник отмечается очень широко — и на официальном уровне, и в домашней обстановке. Как и во многих других странах — для американцев День независимости — это повод хорошенько покушать и как следует выпить, причем желательно на природе. Поэтому в ходу пикники, барбекю и прочие удовольствия в формате open air.

    По всей стране проходят парады, благотворительные ярмарки, костюмированные шествия и карнавалы

    По всей стране, а также в местах, где живет много американцев, проходят парады, благотворительные ярмарки, костюмированные шествия и карнавалы, концерты, спортивные состязания и т.д.

    В этот день Америка окрашивается в цвета национального флага — белый, красный и голубой. Также в моде различные звездно-полосатые наряды и аксессуары — от галстуков и носков, до шляп и костюмов. При этом американцы со слезой и не без надрыва поют патриотические песни и, конечно, национальный гимн.

    Ровно в полдень на всех американских военных базах устраивают «салют единства» — для этого торжественно палят из главной пушки. А вечером по всем американским городам и весям небо озаряется умопомрачительными фейерверками, некоторые из которых даже обозначены в Книге рекордов Гиннеса как самые-самые.

    День независимости США: почему отмечается 4 июля, интересные факты, традиции праздника

    День Независимости США в кино

    Фильмов, сюжетно связанных с Днем независимости США, немало. Самыми известными считаются фантастический боевик «День независимости» 1996 года режиссера Роланда Эммериха, главную роль в котором сыграл Уилл Смит. Фильм повествует, как в один недобрый день 4 июля на Землю нападает банда несимпатичных инопланетян, которые прикладывают немало усилий, чтобы испортить американцам праздник. Дело кончается, тем, что все окончательно и уясняют — нет такой силы, которая могла бы помешать американцам выпить и закусить в День независимости, во всяком случае, так утверждают создатели фильма. Кстати, в 2016 году Эммерих сделал ремейк своего же произведения.

    День независимости США: почему отмечается 4 июля, интересные факты, традиции праздника

    Еще один знаменитый фильм, посвященный Дню независимости, — это мощная антивоенная драма Оливера Стоуна 1989 года «Рожденный четвертого июля». Именно после этого фильма на кинонебосклоне взошла звезда Тома Круза.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #деньнезависимости #4июля
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