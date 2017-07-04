Си Цзиньпина на обеде с Путиным потчевали оладьями с икрой и супом из сморчков

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Москва, 4 июля. Китайскую делегацию в Кремле угощали блюдами русской национальной кухни – оладьями с черной икрой и супом из сморчков.

Сегодня в российской столице проходят переговоры главы государства Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. В Кремле принимают делегацию КНР в расширенном составе в формате рабочего обеда. Китайским гостям предложили салат из морских гребешков, оладьи с черной икрой, крем-суп из сморчков.

Между блюдами русской кухни подают щербет из хурмы. Представители КНР отведали свиную вырезку и филе лосося с соусами. На десерт подали мороженое. Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил своему китайскому коллеге Орден святого апостола Андрея Первозванного, отметив заслуги Си Цзиньпина в укреплении двусторонних отношений.