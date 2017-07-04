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Пропагандистская истерия: невозможный сценарий противостояния России и США в Сирии
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    Пропагандистская истерия: невозможный сценарий противостояния России и США в Сирии

    15:10  4 Июля 2017
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    Пропагандистская истерия: некорректный сценарий противостояния России и США в Сирии

    В СМИ и Интернете западные «аналитики» продолжают нагнетать пропагандистскую истерию вокруг якобы возможного военного конфликта между США и Россией в Сирии. Как заявляют СМИ, военный аналитик геополитической аналитической службы Stratfor (Strategic Forecasting, Inc) Омар Ламрани считает, что российские силы на территории САР не смогут выстоять в короткой и жестокой войне против США.

    Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко выступил союзником Федерального агентства новостей (ФАН) и помог тезис за тезисом развенчать низкопробную пропаганду.

    Пропагандистская истерия: некорректный сценарий противостояния России и США в Сирии

    Открытое военное противостояние США и России в Сирии невозможно по той простой причине, что не закончится короткой и жестокой войной в отдельно взятой стране на Ближнем Востоке, и будет иметь гораздо более серьезные последствия, включая взаимные ядерные удары. Разделяет эту точку зрения и Олег Пономаренко:

    «Дело даже не в ядерных ударах. Весь опыт конфликтов после Второй Мировой войны свидетельствует о том, что даже в гораздо более масштабных войнах сверхдержавы не вступали в прямое противоборство, понимая те последствия, которые будут неизбежны, и те риски, которые могут возникнуть».

    Даже, если все-таки совершить невозможное допущение сценария Ламрани, противостоянием только России и США он не закончится:

    «В Сирии сошлись интересы многих сторон, в том числе арабского мира и Израиля. Причем, тот, кто был союзником, может стать противником. Уже затронуты такие интересы, которые будут предметом торга со стороны региональных игроков».

    Пропагандистская истерия: некорректный сценарий противостояния России и США в Сирии

    Ламрани также заявляет о численном и технологическом преимуществе Соединенных Штатов в воздухе, противопоставляя «примерных 25 российских самолетов» невидимкам 5-го поколения, истребителям, бомбардировщикам и огромному флоту с сотнями «Томагавков».

    «Конкретно сейчас я бы не сказал, что там развернуты те силы, способные проводить операции, которые США проводили ранее, как в первом или втором Ираке. Если не брать контекст, то в абсолютном выражении численное преимущество Соединенных Штатов может быть действительно очень высоким. В этом отношении американский аналитик понимает силу вооруженных сил своей страны. Но ситуация приводимая им не конкретная. Он говорит в принципе о том, что у американцев много различных средств для ведения воздушных ударных операций. В этом он прав. А будет ли это применяться в данном регионе — большой вопрос».

    Пропагандистская истерия: некорректный сценарий противостояния России и США в Сирии

    Ламрани также считает, что, хотя Россия и имеет мощную систему ПВО на территории Сирии, США могут ее «насытить и поразить» дав ракетный залп с авианосной группы George H. W. Bush. Наш собеседник называет такое положение очень спорным и напомнил, что США не могут справиться с российскими новинками вооружений и инициативой на местах:

    «Давайте вернемся во времена Вьетнамской войны. Каждая из сторон имела свои определенные новинки и преимущества. И в случае, когда США не учитывали вьетнамские усовершенствования и те средства, которые поставлялись Советским Союзом, американские войска несли серьезные потери. Если же они оперативно предпринимали меры тактического и технического характера, потери американцев уменьшались, и США достигали больший успех».

    В Сирии же, по мнению Олега Пономаренко, мы имеем ситуацию, когда неизвестно, как на практике именно в масштабных операциях проявят себя технические средства со стороны США. А те системы, которые применяют американские военные, работают в условиях отсутствия противодействия.

    «Нельзя серьезно рассматривать войны с Ираком как войны с равным противником. Американцы имели там технологическое преимущество и быстро подавляли иракскую противовоздушную оборону, которая была не самой современной на тот момент. Поэтому заявление американского аналитика про российскую ПВО — очень абстрактны».

    Пропагандистская истерия: некорректный сценарий противостояния России и США в Сирии

    Наш собеседник также обратил внимание, что для «насыщения и поражения» российской противовоздушной обороны в Сирии одного авианосца явно недостаточно. Операция, если она крупная, проводится комплексно. Также неверен прогноз Омара Ламрани о том, что последующий за обрушением ПВО удар по российским ВВС, которые находятся на авиабазе Хмеймим, обеспечит господство коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами в воздухе, которое позволит «добить» оставшиеся российские вооруженные силы на территории Сирии. И в целом, данную американским экспертом аналитику Олег Пономаренко не стал бы рассматривать серьезно:

    «Отвлечемся от того, что удар будет якобы наноситься по российским ВВС. Современных российских самолетов в Сирии находится, конечно, небольшое количество. Но, тем не менее, нельзя утверждать, что при правильной постановке дела, при надлежащем дежурстве радиотехнических средств, которые предупредят об ударе, атака американцев против серьезного противника, каким является Россия, будет проведена успешно. Так что даже то количество самолетов, которое есть сейчас у России в Сирии, США не смогут подавить».

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #дамаск #хмеймим #минобороны рф #пентагон #армия #stratfor #панцирь-с #пво #система пво
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