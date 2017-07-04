Пропагандистская истерия: невозможный сценарий противостояния России и США в Сирии

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В СМИ и Интернете западные «аналитики» продолжают нагнетать пропагандистскую истерию вокруг якобы возможного военного конфликта между США и Россией в Сирии. Как заявляют СМИ, военный аналитик геополитической аналитической службы Stratfor (Strategic Forecasting, Inc) Омар Ламрани считает, что российские силы на территории САР не смогут выстоять в короткой и жестокой войне против США.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко выступил союзником Федерального агентства новостей (ФАН) и помог тезис за тезисом развенчать низкопробную пропаганду.

Открытое военное противостояние США и России в Сирии невозможно по той простой причине, что не закончится короткой и жестокой войной в отдельно взятой стране на Ближнем Востоке, и будет иметь гораздо более серьезные последствия, включая взаимные ядерные удары. Разделяет эту точку зрения и Олег Пономаренко:

«Дело даже не в ядерных ударах. Весь опыт конфликтов после Второй Мировой войны свидетельствует о том, что даже в гораздо более масштабных войнах сверхдержавы не вступали в прямое противоборство, понимая те последствия, которые будут неизбежны, и те риски, которые могут возникнуть».

Даже, если все-таки совершить невозможное допущение сценария Ламрани, противостоянием только России и США он не закончится:

«В Сирии сошлись интересы многих сторон, в том числе арабского мира и Израиля. Причем, тот, кто был союзником, может стать противником. Уже затронуты такие интересы, которые будут предметом торга со стороны региональных игроков».

Ламрани также заявляет о численном и технологическом преимуществе Соединенных Штатов в воздухе, противопоставляя «примерных 25 российских самолетов» невидимкам 5-го поколения, истребителям, бомбардировщикам и огромному флоту с сотнями «Томагавков».

«Конкретно сейчас я бы не сказал, что там развернуты те силы, способные проводить операции, которые США проводили ранее, как в первом или втором Ираке. Если не брать контекст, то в абсолютном выражении численное преимущество Соединенных Штатов может быть действительно очень высоким. В этом отношении американский аналитик понимает силу вооруженных сил своей страны. Но ситуация приводимая им не конкретная. Он говорит в принципе о том, что у американцев много различных средств для ведения воздушных ударных операций. В этом он прав. А будет ли это применяться в данном регионе — большой вопрос».

Ламрани также считает, что, хотя Россия и имеет мощную систему ПВО на территории Сирии, США могут ее «насытить и поразить» дав ракетный залп с авианосной группы George H. W. Bush. Наш собеседник называет такое положение очень спорным и напомнил, что США не могут справиться с российскими новинками вооружений и инициативой на местах:

«Давайте вернемся во времена Вьетнамской войны. Каждая из сторон имела свои определенные новинки и преимущества. И в случае, когда США не учитывали вьетнамские усовершенствования и те средства, которые поставлялись Советским Союзом, американские войска несли серьезные потери. Если же они оперативно предпринимали меры тактического и технического характера, потери американцев уменьшались, и США достигали больший успех».

В Сирии же, по мнению Олега Пономаренко, мы имеем ситуацию, когда неизвестно, как на практике именно в масштабных операциях проявят себя технические средства со стороны США. А те системы, которые применяют американские военные, работают в условиях отсутствия противодействия.

«Нельзя серьезно рассматривать войны с Ираком как войны с равным противником. Американцы имели там технологическое преимущество и быстро подавляли иракскую противовоздушную оборону, которая была не самой современной на тот момент. Поэтому заявление американского аналитика про российскую ПВО — очень абстрактны».

Наш собеседник также обратил внимание, что для «насыщения и поражения» российской противовоздушной обороны в Сирии одного авианосца явно недостаточно. Операция, если она крупная, проводится комплексно. Также неверен прогноз Омара Ламрани о том, что последующий за обрушением ПВО удар по российским ВВС, которые находятся на авиабазе Хмеймим, обеспечит господство коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами в воздухе, которое позволит «добить» оставшиеся российские вооруженные силы на территории Сирии. И в целом, данную американским экспертом аналитику Олег Пономаренко не стал бы рассматривать серьезно: