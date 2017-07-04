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Дамаск, 4 июля. Турецкие военные подвергли артиллерийскому обстрелу курдские поселения в окрестностях Африна на севере сирийской провинции Алеппо.

По данным официального представителя курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзана Хеду, обстрелам подверглись деревни Кастел Женду, Марьямин, Джельбер и Шагура на окраине Африна.

«В деревне Кафр Антун от обстрела погибли два ребенка и женщина», — подчеркнул он. Все раненые были доставлены в больницы города Африн.

При этом, по данным источников агентства IHA, ВС Турции нанесли 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн. Удары наносились из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок, размещенных на границе Сириии и Турции.