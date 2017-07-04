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Сенатор Озеров об отсрочке «пакета Яровой»: Террористы ждать не будут
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    Сенатор Озеров об отсрочке «пакета Яровой»: Террористы ждать не будут

    14:24  4 Июля 2017
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    Сенатор Озеров об отсрочке «пакета Яровой»: Террористы ждать не будут

    Москва, 4 июля. Член Совета Федерации Виктор Озеров, который возглавляет комитет по обороне и безопасности, выступил против отсрочки антитеррористического пакета законов, подготовленных депутатом Ириной Яровой.

    По его словам, отсрочить вступление в силу «пакета Яровой» — значит дать фору террористам, которые, в отличие от российских законотворцев, не станут ждать пять лет.

    Сенатор Озеров об отсрочке «пакета Яровой»: Террористы ждать не будут

    «Если инициаторы поправок договорятся с террористами, чтобы те подождали пять лет, пока мы будем подсчитывать убытки и создавать места хранения данных, то я не буду возражать. Если говорить серьезно, мы с террористами не разговариваем — мы их уничтожаем», — отметил Озеров.

    Сенатор также выразил сомнение в озвученной его коллегами сумме расходов, которые может повлечь «пакет Яровой». Он утверждает, что, не зная, сколько данных нужно хранить, нельзя точно подсчитать убытки, пишет «Парламентская газета».

    Ранее сообщалось, что сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин разработали законопроект о переносе срока вступления «пакета Яровой» на пять лет. Парламентарии утверждают, что вступление антитеррористических законов в силу повлечет за собой убытки в размере 2 трлн рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
    #яровая #озеров
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