Петербуржца отправили в колонию за 800 тыс. рублей долга по алиментам

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Санкт-Петербург, 4 июля. Нерадивый отец из Петербурга проведет 11 месяцев в колонии-поселении за неуплату алиментов своим детям. От исполнения своих родительских обязанностей он уклонялся несколько лет, задолжав 10-летней дочери и 6-летнему сыну более 800 тыс. рублей.

Как уточнили представители регионального УФССП, у 29-летнего мужчины не было постоянной работы, он перебивался случайными заработками. При этом он не просто не платил алименты, но и вовсе не принимал никакого участия в жизни своих отпрысков.

«Бывшие жены жаловались на то, что мужчина не уделяет внимание детям, не поздравляет их с праздниками и не участвует в их воспитании», - рассказали приставы в комментарии газете «Комсомольская правда».

Ранее этого нерадивого отца уже привлекали к уголовной ответственности, но тогда его отправили на исправительные работы. Однако он не посчитал нужным исполнять наказание. Именно поэтому его отправили в колонию.

