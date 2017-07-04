Европарламент проголосовал за торговые льготы для Киева

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Брюссель, 4 июля. Европарламент одобрил сегодня временные односторонние торговые преференции ЕС для Украины, которые идут в качестве дополнения к зоне свободной торговли, созданной в рамках подписанного соглашения об ассоциации.

Совет Евросоюза одобрит принятые Европарламентом торговые преференции для Украины, которые должны заработать к концу сентября. Действие льгот рассчитано на 3 года и обосновано «сложной экономической ситуацией и усилиями в области экономических реформ, предпринимаемых на Украине».

Речь идет о беспошлинном ввозе в ЕС ряда сельскохозяйственных продуктов — кукурузы, ячменя, пшеницы, овса, а также томатов, меда, виноградного сока. Преференции предполагают снятие пошлин на промтовары, цветные металлы — медь, алюминий, в этом же списке удобрения, красители, обувь, звуковое оборудование.

Для получения привилегии украинской стороне необходимо следовать принципам демократии, бороться с коррупцией и уважать права человека.