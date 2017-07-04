В освобожденном Алеппо восстанавливают объекты культурного наследия Сирии

В Избранное

Алеппо, 4 июля. Историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Национального музея Рахав Хамуи.

Он пояснил, что во время боевых действий линия фронта находилась буквально в 100 метрах от музея. В настоящее время музей находится в плачевном состоянии, однако большинство уникальных экспонатов все же удалось спасти.

Хамуи также добавил, что все исторические объекты в Алеппо находятся под защитой армии Сирии, а власти страны делают все необходимое для скорейшего восстановления уникальных объектов культурного наследия Сирии.