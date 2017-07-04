Ученые ДНР разработали проект независимого от Украины водоснабжения Донбасса

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Донецк, 4 июля. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры разработала план альтернативного водоснабжения Донецкой народной республики на случай прекращения поставок воды со стороны Украины. Сегодня проект был представлен главе ДНР Александру Захарченко.

В настоящее время ДНР получает воду из канала «Северский Донец — Донбасс», большая часть которого находится на территории подконтрольной украинским силовикам. Научные сотрудники академии предлагают заменить этот источник использованием шахтных, подземных и талых вод.

Глава республики высоко оценил работу донецких ученых, отметив, что данный проект является перспективным.

«Мы обязаны быть готовы к ситуации, которая сейчас сложилась в ЛНР, когда украинская власть отключает воду. Чтобы этого не произошло, здесь мы должны иметь альтернативные источники получения воды. Поэтому разрабатываем эту систему», — отметил Захарченко.

Стоит отметить, что канал «Северский Донец — Донбасс» является единственным источником воды для Донецкой народной республики, поэтому водоснабжение региона остается одной из наиболее острых гуманитарных проблем.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Иван Руснак сообщил, что а все время конфликта в Донбассе Украина понесла прямые убытки в размере 50 миллиарда долларов, передает «Утро.ру».