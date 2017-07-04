США готовы развязать войну против Сирии для свержения Асада

В Избранное

Москва, 4 июля. США наращивают военную группировку в районе Средиземноморья для того, чтобы контролировать весь ближневосточный регион, считают эксперты.

Специалист по проблемам Ближнего Востока Дмитрий Егорченков сообщил в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей, что аппетиты США простираются дальше свержения правительства Башара Асада в Сирийской арабской республике. По мнению эксперта, Штаты намерены установить контроль над всем Ближним Востоком.

«Для этого США не только наращивают там собственные силы, но и продолжают плотно работать с оппозиционным вооруженными группировками в Сирии. Там продолжается накачка оружием самых разных сил и под самыми разными предлогами», — заявил политолог.

Эксперт подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что столкновение США и России в Сирии маловероятно. В Вашингтоне прекрасно понимают, что урегулирование сирийского конфликта невозможно без участия Москвы.