Международный морской фестиваль стартовал в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июля. В этот вторник в Северной столице стартует международный морской фестиваль, который пройдет до 9 июля.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть яркое мероприятие с участием парусников и яхт, также пройдут состязания по кайтингу и виндсерфингу. Каждый отдельный день будет тематическим.

Во вторник вечером, 4 июля, в 19.00 зрители увидят и услышат выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы с солистами Мариинского и Михайловского театров, а также уличный театр «Нон Стоп», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На следующий день планируется танцевальная программа, а в четверг сюрпризы готовят для любителей кино.