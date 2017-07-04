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Укусы клещей могут быть полезны для сердца
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    Укусы клещей могут быть полезны для сердца

    14:09  4 Июля 2017
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    Укусы клещей могут быть полезны для сердца

    Оксфорд, 4 июля. Британские ученые считают, что в слюне клещей содержатся белки, которые могут останавливать воспалительный процесс при болезнях сердца.

    Учение Оксфордского университета пришли к выводу, что обнаруженный белок способен нейтрализовать хемокины. Сигнальные молекулы, образующиеся во время болезни в организме, притягивают клетки, которые вызывают воспалительный процесс. Этого можно избежать путем нейтрализации этих молекул, считают британские ученые.

    Слюна клеща может содержать 1500-3000 белков, которые помогают паразитам оставаться незамеченными, питаясь кровью животных. Выделив нужный белок можно помочь людям с такими заболеваниями, как миокардит, инфаркт и сердечный приступ, сообщают Дни.ру.

    Укусы клещей могут быть полезны для сердца

    Автор: Алексей Громов
    #сердце #британские ученые #оксфорд #клещи
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