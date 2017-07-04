Сирия: автобус с мирными жителями попал под обстрел в провинции Эс-Сувейда, есть жертвы
В Избранное
Бейрут, 4 июля. Боевики из незаконных вооруженных бандформирований обстреляли машину с мирными гражданами в сирийской провинции Эс-Сувейда. По информации сирийского национального агентства САНА, погибли три человека.
Согласно приведенным данным, вооруженные люди перекрыли автотрассу Бакка-Зибин и открыли снайперский огонь по автомобилю.
Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в провинции Хасака, в результате погибли девять мирных жителей.