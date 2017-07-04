Два главаря ИГИЛ уничтожены ударом беспилотника в Афганистане

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Кабул, 4 июля. По данным афганской полиции, по крайней мере два высокопоставленных главаря террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в Афганистане были убиты сегодня утром в ходе авиаудара, нанесенного американским беспилотником в провинции Кунар. Об этом сообщает Khaama Press.

Как сообщил начальник полиции провинции Кунар, удар был нанесен по скоплению сил террористов ИГИЛ* в уезде Ватапур. По предварительным данным, были уничтожены пятеро боевиков, из них двое — высокопоставленные главари в «исламском эмирате Хорасан», как называют террористы свою территорию в Средней Азии. По предварительным данным, погибшие главари были опознаны как главный по вербовке и главный казначей ИГИЛ в Афганистане.

Информационные источники ИГИЛ никак не прокомментировали сообщения о гибели главарей в провинции Кунар.

* Организация запрещена на территории РФ.