Сирия: названы преимущества ВКС РФ в случае нападения США на «Хмеймим»

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Дамаск, 4 июля. В случае нападения авиации западной коалиции во главе с США на дислоцированные в Сирии силы ВКС РФ, российским летчикам придется столкнуться с врагом, не только превосходящим их численностью, но и обладающим значительными возможностями для ведения войны в воздухе. Тем не менее, считает известный на Западе блогер-военный аналитик Saker, у российских сил в Сирии будет много преимуществ в борьбе.

«Есть ли у русских преимущества? Абсолютно, да. Фактически, у них много преимуществ перед американцами», — приводит «Свободная пресса» слова из статьи, опубликованной блогером.

Saker называет следующие преимущества России: во-первых, все сухопутные силы в Сирии гораздо лучше относятся к русским, чем к американцам; на стороне России и общественное мнение — как в РФ, так и за рубежом операция России в Сирии имеет куда большую поддержку, чем интервенция США; русские могут нанести ответный удар, благо у ВКС РФ в Сирии всего две базы, а вот у американцев поблизости масса целей, подходящих для ракетного удара — которые легко будут выявлены российской разведкой.