Ливан: во время пожара в лагере беженцев из Сирии погибла девочка

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Каб Элиас, 4 июля. Крупный пожар вспыхнул в лагере сирийских беженцев около населенного пункта Бар Элиас.

Источник в Ливане сообщил, что крупный пожар практически полностью уничтожил палаточный лагерь сирийских беженцев в семи километрах от Бар Элиаса. По предварительным данным причиной воспламенения стало короткое замыкание электрической плитки.

Во время пожара погибла сирийская девочка. В палаточном лагере проживало около ста семей. Отмечается, что в Ливане официально размещено более одного миллиона беженцев из Сирийской арабской республики. По данным местных властей в стране проживает порядка полутора миллионов сирийских беженцев.