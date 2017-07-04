Иран призвал усилить координацию для предотвращения «интервенции США в Сирии»

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Тегеран, 4 июля. Председатель Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонные переговоры российским коллегой — секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в ходе которых отметил необходимость усиления координации между двумя странами для предотвращения интервенции США в Сирию, передает Fars.

Координация работы Ирана и России с целью предотвращения незаконного вторжения США в Сирию, а также блокирование посягательств на территориальную целостность САР и ее суверенитет, является важной составляющей на пути сотрудничества двух стран. Такое мнение выразил глава иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани.

По данным агентства, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Шахмани подчеркнул, что действия США в Сирии могут повлечь за собой эскалацию конфликта, а также усиление террористов.

«Наблюдается очевидная тенденция поднятия духа террористов и поддержки контролируемых ими территорий Соединенными Штатами через атаки на позиции сирийской армии, что является нарушением резолюций СБ ООН и Устава ООН», — резюмировал Шахмани.

Напомним, что сегодня самолеты международной антитеррористической коалиции во главе с США обстреляли деревню в провинции Хасака, в результате чего погибли 9 гражданских .